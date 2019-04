Video zeigt Flammen und Explosionen beim Start einer Boeing

Die Passagiere hörten mehrere Explosionen und sahen, wie Flammen aus dem Triebwerk kamen, schreibt The Yeshiva World. Einige Passagiere sind daraufhin in Panik geraten. Gut zwanzig Minuten nachdem die Passagiermaschine gestartet war, konnte sie wieder sicher in Barcelona landen. Verletzt wurde niemand, die Passagiere sind mit dem Schrecken davongekommen.