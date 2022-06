Der Flug SG723 der indischen Airline Spicejet startete in Patna im indischen Bundesstaat Bihar und sollte eigentlich nach Neu-Delhi führen. Doch nach dem Bird-Strike musste die Maschine umkehren und am Ausgangsflughafen notlanden .

Es ist eine Situation, die wohl kein Fluggast erleben möchte: Beim Start einer Boeing 737 verirrte sich ein Vogel in das linke Triebwerk des Flugzeugs. In der Folge spuckte das Triebwerk mehrere Minuten lang Flammen , wie auf Videos zu sehen ist.

Licht in der Kabine ausgefallen

Laut einigen Passagier*innen des Fluges ist nach dem Bird-Strike das Licht in der Kabine ausgefallen, was für ziemliche Unruhe unter den Fluggästen gesorgt hatte. Dass die Stromversorgung in der Kabine in einer solchen Situation ausfällt, ist nicht ungewöhnlich und erwartbar.