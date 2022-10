Das ist Russlands Helikopter für elektronische Kriegsführung

Aufgabe des Mi-8MTPR-1 Rychag Helikopters ist es, “Luftverteidigungsfähigkeiten aller Arten zu unterdrücken, die sich auf dem Nachbargebiet befinden”, wird in einem Video auf YouTube angegeben. Die Technik im Innern des Helikopters kann nämlich feindliche Radarsysteme von Boden-Luft-Raketen stören.

Oft sieht man ihn nicht, dennoch spielt der Mi-8MTPR-1 Rychag Helikopter in der russischen Kriegsführung eine wichtige Rolle. Der Hubschrauber ist dabei meist tief im russischen Territorium unterwegs, um nicht abgeschossen zu werden. Um seine Aufgabe zu erfüllen, muss er nämlich gar nicht direkt vor Ort sein.

Dadurch bietet er Schutz für verbündete Kampfflugzeuge, Hubschrauber oder Drohnen. Das System kann auch die Radargeräte feindlicher Flugzeuge stören, was jene Bodentruppen beschützt, die ansonsten Luftangriffen ausgesetzt wären.

4 Antennen mit Reichweiten von bis zu 150 Kilometer

Der Frachtraum des Mi-8MTPR-1 ist in 2 Teile aufgeteilt. Die Hardware des Rychag-Systems ist im größeren hinteren Teil installiert, im vorderen Teil befindet sich die Bedienstation. An den beiden Seiten des Rumpfes befinden sich 4 Antennen, wobei 2 Antennen als Empfänger dienen, die feindliche Radargeräte erkennen können. Die beiden anderen Antennen sind Sender, die Strahlung aussenden, um die erkannten Radargeräte zu stören, wie "The Warzone" schreibt.