Ein Brand in der Elektronik, dichter Rauch im Cockpit und eine ausgefallene Steuerung: Die Piloten konnten dennoch sicher landen.

Das noch größere Problem war allerdings, dass durch den Brand zentrale Teile der Elektronik ausgefallen sind. So war es ihnen nicht mehr möglich die Geschwindigkeit des Helikopters auf herkömmliche Weise zu reduzieren.

Der Hubschrauber des Typs Leonardo AW139 befand sich auf einer Flughöhe von rund 1.800 Metern als ein Feuer in der Elektronik ausgebrochen ist. Daraufhin hat sich die Kabine angeblich rasch mit dichtem Rauch gefüllt.

Sie entschieden sich zu einem gewagten Manöver und versetzen den Motor des Hubschraubers immer wieder in den Leerlauf , mit dem Ziel den Speed zu reduzieren. Nachdem sie mehrmals den Flugplatz umkreisten, setzten sie zum Landeanflug an - mit Erfolg.

Alle Fluggäste haben überlebt

Es war zwar eine harte Landung, aber angeblich haben alle 6 Menschen an Bord überlebt. Einige Fluggäste wurden mit unbestimmten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie es in lokalen Medienberichten heißt.