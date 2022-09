Passagierjet fliegt direkt über Hurrikan

Doch geht das überhaupt, über einen Hurrikan drüber fliegen? Nick Underwood , ein Flugzeugingenieur und Mitglied der Hurricane Hunters in den USA, erklärt: „Ich habe den JetBlue-Flug, der über Fiona drüber flog beobachtet und es hängt von der Höhe der Wolken ab, aber natürlich kann man über einem Hurrikan fliegen. Empfehlen würde ich es allerdings dennoch nicht.“ Auch mehrere Meteorologen bestätigen, dass das möglich ist. Pilot*innen können die Entscheidung zusammen mit zuständigen Behörden treffen, über Hurrikans drüber zu fliegen. Am Montag sei die Entscheidung für den Flug in Abstimmung mit diesen erfolgt, heißt es im Bericht seitens eines Pressesprechers der Airline JetBlue , dessen Maschine geflogen war. Man habe den Wirbelsturm sorgfältig beobachtet und festgestellt, dass man drumherum fliegen könne.

Nicht gefahrlos, daher gutes Monitoring notwendig

„Jeder Flug wird von einem Expert*innenteam sorgfältig geplant, die die Situation und die Wetterbedingungen kontinuierlich beobachten“, heißt es. Die größte Gefahr bei Hurrikans seien Blitze, Hagel und Windströmungen.

Der Flug müsse sehr unangenehm gewesen sein, heißt es seitens eines Meteorologen. „Ich würde mir nicht wünschen, in dieser Maschine gewesen zu sein“, so der Meteorologe Randy Bass. Doch manch ein Reisender mag vielleicht froh gewesen sein, so hatte Hurrikan Fiona in den Vortagen wüste Zerstörungen auf Puerto Rico hinterlassen.