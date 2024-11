Saudi-Arabien will grünes Fußballstadion mitten in der Wüste bauen

Nun wurde ein weiteres Projekt vorgestellt. In der Nähe der Hauptstadt Riad soll in den kommenden Jahren eines der größten Fußballstadien der Welt aus dem Wüstenboden gestampft werden. Das Design des Komplexes wurde vor einigen Tagen von Populous präsentiert .

Bei all den Bauvorhaben von Saudi-Arabien kann man schnell den Überblick verlieren. Dort soll in den kommenden Jahren der höchste Wolkenkratzer und das größte Gebäude entstehen. Und auch wenn dort innerhalb kurzer Zeit 21.000 Arbeiter gestorben sein sollen , hält das Land am Bau der futuristischen Bandstadt The Line fest.

Stadien der Extreme geplant

Das Fußballstadion soll für 92.000 Zuschauer ausgelegt sein, darunter Skyboxen, VIP-Zentren und -Lounges sowie 300 VVIP- und 2.200 VIP-Sitzplätze. Die Eröffnung ist für 2029 geplant. Dann soll das King Salman Stadium dem saudischen Fußballnationalteam als Heimstätte dienen.

Bis 2034 sollen in dem Königreich noch einige weitere Stadien folgen. In diesem Jahr wird nämlich die Fußballweltmeisterschaft in Saudi-Arabien ausgetragen. Insgesamt sollen dafür 11 Stadien errichtet werden. Auch in der Bandstadt The Line soll eines davon unterkommen. Damit es etwas Sonnenlicht erhascht, soll es in einer Höhe von 350 Metern gebaut werden.

