Envertech EVT800-B Mikrowechselrichter gewinnen

Der Envertech EVT800-B ist ein TÜV-zertifizierter Mikrowechselrichter mit einer Ausgangsleistung von 800 Watt und in der Variante B eigens für Balkonkraftwerke konzipiert. Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre (erweiterbar auf 20 Jahre). Statt einer komplizierten WiFi-Konfiguration oder umständlichen Erstinstallation über einen zu erstellenden „Logger“ wird der EVT800 bequem per Bluetooth installiert und lässt sich über WLAN vom Laptop oder Smartphone aus steuern.

Alternativ ist auch Powerline als Kommunikationsweg möglich. An den EVT800 lassen sich 2 Module mit einer Maximalleistung von jeweils 550 Watt anschließen – insgesamt also 1100 Watt peak. In das heimische Stromnetz wird bis zu den erlaubten 600 bzw. 800 Watt eingespeist. Der Wert ist einfach über die App anpassbar.



Da jedes Modul der Solaranlage über einen eigenen MPP-Tracker verfügt und unabhängig funktioniert, kann die Leistung durch MPP-Tracking maximal ausgenutzt werden. Verluste durch Schatten werden so deutlich reduziert. Zudem können die Module mithilfe der App EnverView individuell überwacht werden. Dort werden mögliche defekte Module, die Einspeisung jedes Moduls, der Ertrag in Euro und die CO₂-Einsparung angezeigt. Die Daten stehen dabei in Echtzeit sowie als tägliche, monatliche und jährliche Zusammenfassungen zum Abruf bereit.