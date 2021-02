US Army baut stärkste Laserwaffe der Welt

Die US Army arbeitet an einem neuen Typ von Laserwaffe. Das Projekt wurde auf einer Website des US Pentagons angekündigt.

Der Name: Tactical Ultrashort Pulsed Laser für Plattformen der US Armee. Der Laser soll eine Leistung von 1 bis 5 Terawatt haben. Zum Vergleich: Derzeit haben die USA nur Laser im Kilowatt-Bereich im Einsatz. An einem Laser mit ein Megawatt wird derzeit gearbeitet. Ein Terawatt sind eine Million Megawatt.

Wave gegen Pulse

Technisch möglich ist das, weil der neue Laser eine andere Funktionsweise nutzt. Die derzeitigen Laserwaffen sind Wave Laser, zu Deutsch: Dauerstrichlaser. Es entsteht ein konstanter Strahl. Um damit etwa eine Drohne abzuschießen, muss der Strahl konstant darauf gerichtet werden. Es ist als würde man mit einem Schweißbrenner versuchen Löcher in Metall zu machen.

Der neue Laser nutzt die Puls-Technologie. Anstatt eines anhaltenden Strahls werden extrem kurze Pulse verschossen, die eine extrem hohe Leistung haben. Im Falle des Tactical Ultrashort Pulsed Lasers dauert dieser Puls mit einem Terawatt 200 Femtosekunden. Eine Femtosekunde sind 0,000000000000001 Sekunden.

Wenn der Laser so funktioniert wie geplant, könnte die feindliche Drohne innerhalb einer Sekunde vielfach mit starken Pulsen getroffen werden und muss nicht, wie mit einem Wave Laser, über einen längeren Zeitraum anvisiert und beschossen werden. Das erhöht die Trefferquote und hilft bei er Abwehr mehrerer angreifenden Ziele.

EMP

Laut dem Pentagon soll der Laser das Ziel auf 3 Arten bekämpfen: Material ablösen, Sensoren blenden und die elektronischen Systeme durch generierte elektronische Interferenzen überladen. Letzteres beschreibt den Effekt eines elektromagnetischen Impulses (EMP).

Diesen kennt man meist als Nebeneffekt einer nuklearen Explosion. Wenn der Puls-Laser den Effekt tatsächlich gezielt auslösen kann, wäre das ein Riesenvorteil gegen Drohnen und speziell Drohnenschwärme. Größere Ziele könnten damit aber womöglich nicht ausreichend bekämpft werden, da viele moderne militärische Flugzeuge und Hubschrauber gegen EMP abgeschirmt sind.