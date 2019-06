Starlink: SpaceX hat drei Internet-Satelliten verloren

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat knapp einen Monat nach dem Start Kontakt zu 57 der 60 Starlink-Satelliten. Das berichtet The Verge. Demnach habe man im Zuge der vergangenen Wochen die Verbindung zu drei Satelliten verloren. Dadurch sei es unter anderem nicht möglich, den Antrieb der Satelliten zu aktivieren, um diese auf die gewünschte Umlaufbahn zu bringen. SpaceX erwartet daher, dass sich die drei defekten Satelliten weiter der Erde nähern und in den kommenden Wochen beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen werden.