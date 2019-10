Hunderte Euro sparen: So wechselt man Strom und Gas online

Mit Beginn der kalten Jahreszeit muss wieder geheizt werden. Der Herbst ist auch die Zeit, in denen viele Energieanbieter ihre Jahresabrechnung ausstellen. Ein guter Zeitpunkt also, um zu prüfen, ob man mit einem Anbieterwechsel besser dran ist. Denn damit lassen sich leicht mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen. Was viele nicht wissen: Das ganze Prozedere ist im Normalfall in wenigen Klicks und wenigen Minuten online erledigt.

Dass angesichts des einfachen Prozedere so wenige Menschen ihren Energieanbieter wechseln, überrascht. Im Vorjahr stiegen gerade einmal 4,3 Prozent der Stromkunden und 6 Prozent der Gaskunden auf einen billigeren Anbieter um. Am meisten sparen kann man im ersten Jahr durch Neukunden-Rabatte. Da es keine Bindefristen über einem Jahr gibt, lohnt es sich also, in regelmäßigen Abständen sich nach einem neuen Energielieferanten umzusehen.

Verbrauch und Tarif

Um prüfen zu können, ob sich ein Umstieg lohnt und wie viel Geld sich sparen lässt, benötigt man den geschätzten Jahresverbrauch, der sowohl bei Strom als auch bei Gas in kWh angegeben wird. Darüber hinaus muss man wissen, welchen Tarif seines Anbieters man aktuell verwendet. Am einfachsten ist es also, die letzte Jahresabrechnung zur Hand zu nehmen, zumal sich auf dieser neben dem Jahresverbrauch auch etwa die Zählpunktbezeichnung finden, die für einen Wechsel notwendig ist.