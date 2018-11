"Energieanbieterwechsel ist immer noch zu kompliziert"

Warum reagieren viele Energieversorger überhaupt so negativ auf den Service, es können ja auch welche davon profitieren, wenn Kunden zu ihnen gewechselt werden?

Wir bringen Wettbewerb, wie es ihn in anderen Ländern längst gibt, davon profitieren die Kunden. Wir sind unabhängig. Energy Hero nimmt keine Provisionen von den Energieanbietern. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich für die Kunden und halten nichts von langen Vertragsbindungen. Wir finden raus, wo für unsere Kunden - es gibt ja mehr als 150 Energieanbieter (Strom und Gas) - der günstigste Tarif liegt. Wir nehmen dabei auch auf spezielle Wünsche Rücksicht, manche wollen etwa nur Ökostrom oder eine Gesamtrechnung, etc., das bieten nicht alle Versorger österreichweit an. Letztlich wird es aber wohl ein Lernprozess sein, dieses Service gab es in der Form so noch nicht.

Sind Sie mit den Energieversorgern laufend in Kontakt, gibt es da Gespräche?

Ja, durchaus, da gibt es immer wieder Gespräche. Es sind am Ende immer die gleichen, die sich über die Konkurrenz beschweren. Ein sehr gutes Verhältnis gibt es mit allen Netzbetreibern. Wir wollen jedenfalls Vorkämpfer sein für die Rechte der Kunden.

Laut Energy Hero kann man mit dem Service um die 800 - 900 Euro jährlich einsparen, ist das ein Spitzenwert, wie sieht es im Schnitt aus?

Das ist tatsächlich ein Durchschnittswert. Jetzt im Moment liegt der durchschnittliche Haushalt, der 3500 Kilowattstunden Strom und 15.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, bei einer Ersparnis von 850 Euro in Kärnten oder knapp über 600 Euro in Wien. Wir sehen uns den jeweiligen Vertrag an und wechseln den Kunden zum billigsten Anbieter. Das erfolgt jährlich und automatisch. Erforderlich ist dafür nur eine Vollmacht des Kunden.

Wo kann man am meisten sparen?

Die Unterschiede sind pro Bundesland groß. In Kärnten und in Oberösterreich kann man sich derzeit bei einem Wechsel am meisten sparen. Zuletzt sind die Energiepreise empfindlich gestiegen. Bei Gas etwa ist der Großhandelspreis gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent gestiegen, beim Stromgroßhandelspreis gab es im Vergleich zu November 2017 einen Anstieg um 39 Prozent. Das führt natürlich dazu, dass die meisten Energieversorger auch die Preise erhöhen. Der Spitzenwert, der uns dazu für die vergangenen Monate bekannt ist, lag bei plus 54 Prozent bei Strom und plus 20 Prozent bei Gas. In allen Bundesländern spart man sich aber mit einem Wechsel Hunderte Euros.

Geht es nach Ihrer Erfahrung mit den Preisen immer auf und ab oder gibt es eine kontinuierliche Steigerung?

Aus meiner langjährigen Erfahrung im Energiegeschäft kann ich sagen, höhere Einkaufspreise werden von den EVUs zuverlässig weitergegeben, Senkungen hingegen seltener.