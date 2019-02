Trotz hoher Ersparnis: Österreicher verzichten auf Tarifwechsel bei Strom und Gas

"Wir schätzen, dass sich österreichische Haushalte im Jahr 2018 durch unseren Service 61 Millionen Euro erspart haben, indem sie auf günstigere Tarife und Anbieter wechselten", erklärte Baudisch. Das eigene Umsatzwachstum gab Baudisch für 2018 mit 30 Prozent an, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Seit 2017 wirtschaftet das ehemalige Start-up laut eigenen Aussagen positiv, die Mitarbeiterzahl stieg im Vorjahr um elf Prozent auf 63.

Geld verdient die Plattform hauptsächlich, indem sie Provision für vermittelte Kunden bekommt. Teilweise können Verträge auch direkt über Durchblicker abgeschlossen werden.

Benutzerkonto als zentrale Anlaufstelle

Die nur in Österreich tätige Plattform, die bereits in 27 Kategorien im Bereich Mobilfunk, Energie, Versicherungen, Bankkonten, Internet und TV Tarifvergleiche anbietet, will eher in die Tiefe denn in die Breite wachsen, wie Durchblicker-Geschäftsführer Baudisch im Gespräch mit der futurezone unterstreicht.