Robo-Kaninchen sollen Python-Invasion in Florida aufhalten

Im US-Bundesstaat Florida bekämpfen Forscher eine Schlangenplage mit ungewöhnlichen Mitteln: Sie statten Kuscheltiere mit Robotik aus und erschaffen damit Robo-Kaninchen, die eine invasive Schlangenart anlocken sollen, wie die Palm Beach Post berichtet.

Im Süden Floridas kämpft man seit vielen Jahren gegen eine regelrechte Schlangen-Invasion. Ursprünglich wurde der aus Asien stammende Dunkle Tigerpython als Haustier in den US-Bundesstaat eingeführt. Seit den 2000er Jahren hat sich die Art jedoch rasant ausgebreitet – nicht in Terrarien, sondern in der freien Natur. Die bis zu 6 Meter langen Schlangen sind zwar nicht giftig, bedrohen aber die heimische Tierwelt und empfindliche Ökosysteme.

