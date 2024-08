Roboterhund mit Sturmgewehr soll Drohnen jagen

Die US Armee hat erneut eine bewaffnete Variante eines Roboterhundes gezeigt.

Ein mit einem Maschinengewehr bewaffneter Roboterhund könnte künftig bei der US Army auf die Jagd nach feindlichen Drohnen gehen. Das “vierbeinige unbemannte Bodenfahrzeug” (Qadrupedal Unmanned Ground Vehicle - Q-UGV) wurde bei der Übung “Hard Kill” in New York gezeigt.

Zum Einsatz kommt ein Roboter vom Typ Vision 60 des Unternehmens Ghost Robotics. Auf seinem Rücken hat er einen Geschützturm mit einem Sturmgewehr, das eine Art M16 sein dürfte, der Standardwaffe der US-Armee. Auf der Bewaffnung ist das Logo des Applied Physics Laboratory (APL) der Johns Hopkins University zu erkennen, das in der Vergangenheit bereits immer wieder die US-Armee bei der Entwicklung neuer Systeme unterstützt hat.