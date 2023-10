US Marines testen Roboter-Hund mit Raketenwerfer

In einem Video wird gezeigt, dass es potenziell möglich ist, einen Roboterhund mit einer Panzerabwehrwaffe auszustatten.

Dass man Roboterhunde mit Waffen ausstattet, ist nichts Neues. So hat Russland seinen Roboterhund M-81 etwa mit einer Panzerabwehrwaffe ausgestattet (die futurezone hat berichtet). Auch China experimentiert mit Robo-Vierbeinern, denen ein Sturmgewehr auf den Rücken geschnallt wurde.

Nun hat auch der US Marine Corps einen Robo-Hund mit einer Waffe ausgestattet, wie "The Warzone" berichtet.

"Robo-Ziege" mit Raketenwerfer bestückt

Bei der Waffe handelt es sich um einen Raketenwerfer des Typs M72AS, eine rückstoßfreie Trainigs-Panzerabwehrwaffe vom Kaliber 21mm. Die originale M72 LAW (Light Anti-tank Weapon, Kaliber 66mm) ersetzte 1963 die Bazooka als primäre Panzerabwehrwaffe der US-Infanterie. Sie wird zwar noch produziert und verwendet, gilt allerdings als veraltet. Ihr Nachfolger ist die seit den 80er-Jahren verwendete AT4 (Kaliber 84mm).

In einem Video vom September wird gezeigt, wie sich der Roboterhund zusammen mit der Waffe verhält. Die US Marines bezeichnet den Roboter aber nicht als Hund, sondern als "Robotic Goat", also Roboterziege.