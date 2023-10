Waffenhersteller baut Drohne mit Pistole

Der Waffenhersteller Sig Sauer experimentiert mit bewaffneten Drohnen. Im Rahmen der heurigen Jahreshauptversammlung der Association of the US Army (AUSA) in Washington D.C. präsentierte das Unternehmen 2 verschiedene mit Pistolen ausgestattete Quadrocopter.

Beide sind mit einer Pistole der P365-Reihe von Sig Sauer ausgestattet. Die größere Variante verfügt über eine zusätzliche Halterung an der Oberseite, auf der die Waffe mit einem P365XL-Schlitten mit integriertem Kompensator, der den Hochschlag reduziert, befestigt wird.

Das kleinere Design verfügt über eine abgespecktere und leichtere P365-Pistole, die an der Unterseite montiert ist. Ansonsten ähneln sich die beiden Varianten in Form und Funktion.