Video: Russische Su-27 lässt Treibstoff auf MQ-9-Drohne ab

Am Dienstag hat Russland eine amerikanische Drohne über dem Schwarzen Meer zum Absturz gebracht. Ein russischer Kampfjet des Typs Su-27 hat Treibstoff auf die Drohne abgelassen und sie gerammt.

Jetzt hat das Pentagon ein Video des Vorfalls veröffentlicht. In den knapp 45 Sekunden ist zu sehen, wie eine der 2 Su-27, die an dem Abfangmanöver beteiligt waren, sehr nahe an der MQ-9 Reaper vorbeifliegt und Treibstoff ablässt: