Am Sonntag hat das australische Verteidigungsministerium einen Vorfall gemeldet, der sich bereits am 26. Mai ereignet hat. Eine P-8A Poseidon (Aufklärungsmaschine auf Basis der Boeing 737) war auf einer Routinemission über dem Südchinesischen Meer. Das Ziel dieser Missionen ist die Einhaltung der Sanktionen zu überwachen, die Nordkorea durch die UNO auferlegt wurden.

Eine chinesische J-16 fing die P-8A ab. Anstatt sie wie üblich mit einem Sicherheitsabstand zu begleiten, um sicherzustellen, dass sie nicht in den chinesischen Luftraum eindringt, wurde ein gefährliches Manöver ausgeführt.

Aluminium-Streifen gerieten in die Triebwerke

Die J-16 flog erst seitlich nahe an die P-8A ran und löste Flares aus. Diese IR-Täuschkörper sollen normalerweise Lenkwaffen mit Infrarotsuchkopf ablenken. Danach flog die J-16 mit geringem Abstand vor der P-8A und löste Düppel aus.

Dabei handelt es sich Aluminium-Streifen, die üblicherweise eingesetzt werden, um die Zielerfassung von Radaranlagen und Lenkwaffen zu stören. Da die J-16 mit so wenig Abstand vor der P-8A flog, gerieten einige der Aluminium-Streifen in die Triebwerke. Die Maschine konnte später sicher landen – wären mehr Düppel in die Triebwerke gekommen, hätten diese aber auch ausfallen können.

Für Luftfahrtexpert*innen ist klar, dass es sich dabei nicht um Leichtsinn des chinesischen Piloten gehandelt hat. Jeder Kampfpilot würde wissen, dass diese Gegenmaßnahmen physischen Schaden anrichten können. Dies sei ein absichtlicher Angriff im internationalen Luftraum gewesen.