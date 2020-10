Die schlimmsten Crash-Tests aller Zeiten

Wie Bodysuits für Schauspieler erstellt werden

Wenn Schauspieler ganz plötzlich an Muskeln und Körpergewicht zulegen, liegt es nicht an magischen Transformationsprozessen. Vielmehr wurden für die Darsteller so genannte Bodysuits auf den Leib geschneidert. Wie das funktioniert, ist in dem Video zu sehen.