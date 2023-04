DroneShield zeigt seine neue Pistole zur Drohnenabwehr

An der Oberseite der Mk4 ist eine Picatinny-Schiene, um etwa ein Rotpunktvisier anzubringen. Das präzise "Treffen" der Drohne ist aber nicht nötig, da die Signale in einem größeren Bereich blockiert werden. Die Laufzeit mit dem standardisierten NATO-Akku beträgt laut dem DroneShield über eine Stunde .

Das australische Unternehmen DroneShield hat ein neues Gerät vorgestellt, mit dem Drohnen abgewehrt werden können. Die DroneGun Mk4 ist eine Jammer in Form einer Pistole, welche 3,2 Kilogramm wiegt. Sie führt zur Störung von Funksignalen durch die Nutzung eines starken Signals im gleichen Frequenzbereich.

Eine Gefährdung durch einen unkontrollierten Absturz gebe es nicht. Bei einer Störung der Verbindung zur Steuereinheit, landen die meisten Drohnen automatisch an Ort und Stelle. Höherwertige Drohnen können auch programmiert werden, um zurück zum Kontrollgerät bzw. ihrem Startpunkt zu fliegen.

Laut DroneShield sei die Pistole gegen eine Vielzahl an Drohnentypen und -modellen anwendbar und könne die Steuerung und Navigation auch mehrerer Drohnen gleichzeitig stören. Auch könne ein Live-Video-Stream und die Sammlung von Videodaten mit dem Gerät unterbrochen werden.

Das Unternehmen informiert, dass DroneGun Mk4 allerdings nicht von der US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) autorisiert wurde. Das Produkt dürfe deshalb innerhalb der USA nicht an Privatpersonen oder Unternehmen verkauft werden. Auch die Nutzung durch solche ist verboten. In den USA könne die Mk4 derzeit nur an Behörden oder Regierungsstellen geliefert werden.

Die Mk4 wird laut dem Hersteller das Sortiment ergänzen und keines der bestehenden Produkte ersetzen. Die Mk4 sei das Mittelstück zwischen der leichtesten Antidrohnenwaffe Mk3 und der DroneGun Tactical, die die höchste Reichweite hat.