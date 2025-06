Humanoide Roboter in China tragen Fußballturnier aus

Am Samstag standen sich in Peking 2 gegnerische Teams im Fußballstadion gegenüber. Allerdings bestanden diese nicht aus menschlichen Spielern, sondern aus humanoiden Robotern, die dort im Finale des Robo League Turniers am Rasen gegeneinander antraten. Es war das erste Turnier dieser Art in China, wie mehrere internationale und chinesische Medien berichten.

➤ Mehr lesen: Humanoider Roboter “Neo Gamma” soll deinen Haushalt schmeißen

Gewonnen hat das außergewöhnliche Fußballmatch das Roboter-Team „THU Robotics“ der Universität Tsinghua gegen das Team „Mountain Sea“ der Landwirtschaftlichen Universität China mit 5:3.

Komplett autonom

Die Veranstalter betonten, dass die Roboter komplett autonom – das heißt ohne menschliche Fernsteuerung oder sonstige Eingriffe – gegeneinander gespielt hätten. Die jeweils aus 3 Spielern bestehenden Teams sollen das komplette Match allein mit ihren verbauten Sensoren und dem KI-Betriebssystem gespielt haben.

➤ Mehr lesen: Wie lernen humanoide Roboter?

Laut New York Post können die Roboter mit ihren optischen Sensoren und Kameras mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent Bälle erkennen, die bis zu 20 Metern von ihnen entfernt sind. Ähnliches gilt für die Markierungen am Spielfeld, Teammitglieder und Gegner.

Obwohl die Roboter komplett autonom sind und eigentlich wieder aufstehen sollten, wenn sie hinfallen, musste dennoch gelegentlich das menschliche Personal zur einschreiten und Robotern helfen, die hingefallen waren.