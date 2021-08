SpaceX: 29 Raptor-Triebwerke für Flug des Starships installiert

Das Weltraumunternehmen SpaceX ist dem ersten Orbitalflug seines Raumschiffes Starship einen großen Schritt nähergekommen. In einer beispiellosen Kraftanstrengung wurden innerhalb eines Tags 29-Raptor-Triebwerke an den „Super Heavy“-Booster des Raumschiffes montiert, wie das Unternehmen am Montag auf Twitter bekanntgab.