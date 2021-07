SpaceX zeigt riesigen Starship-Booster für ersten Orbitalflug

Auf dem SpaceX-Gelände in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas wurde der so genannte " Booster 3 " von der Fertigungshalle auf das Testgelände geschoben. Der "Booster 3", besser bekannt als "Super Heavy", ist ungefähr 70 Meter hoch und stellt die erste Raketenstufe des Starship dar.

Booster 4 wird abheben

Elon Musk hat in einem Tweet allerdings klargestellt, dass der nun in Stellung gebrachte Booster 3 nicht abheben wird. Mit diesem Prototypen würden lediglich Bodentests durchgeführt, so Musk.

Verlaufen diese Tests erfolgreich, soll der Booster 4 dann in den Orbit geschickt werden. Wann dieser erste Orbitalflug stattfinden wird, ist noch unklar.

Laut SpaceX-CEO könnte Super Heavy noch im Sommer zum ersten Mal in Richtung Weltraum aufbrechen. Andere gehen davon aus, dass sich dieser Testflug verzögern wird und frühestens 2022 stattfinden wird.