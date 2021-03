Video: SpaceX-Starship landete erstmals und explodierte dann

Nach zwei Rückschlägen konnte SpaceX bei einem Höhenflugtest seiner Starship-Rakete am Mittwoch einen Teilerfolg verbuchen.

Bei dem Höhenflugtest am Mittwoch im US-Bundesstaat Texas, den das Unternehmen live übertrug, landete die unbemannte Rakete kurz nach dem Start erstmals sicher wieder stehend auf dem Boden - und ging dann wenige Minuten später in Flammen auf. (Die Expolsion ist in einem Tweet von NASASpaceflight weiter unten zu sehen.)