SpaceX zeigt atemberaubendes neues Video von Raketentest

Der Testflug der neuen SpaceX-Rakete Starship SN8 am 9. Dezember in Texas war eines der Highlights in diesem ohnehin aufregenden Weltraumjahr. Zwar explodierte die Schwerlastrakete beim Aufsetzen auf den Boden, in der Luft begeisterte sie aber mit zahlreichen Manövern. Ein neues Video zeigt den gesamten Testflug nun in atemberaubenden Details.

Flip im freien Fall

So schaffte es die Rakete nach dem gelungenen Start, im freien Fall aus ihrer waagrechten Position kurz vor der Landung in die Vertikale zu drehen, bevor sie während der harten Landung in Flammen aufgeht.