SpaceX hat die höchste Rakete aller Zeiten zusammengebaut

In seinem Enwicklungszentrum Boca Chica im Süden von Texas hat SpaceX erstmals gezeigt, wie eine Rakete mit dem Starship an der Spitze aussehen wird. Das Raumschiff wurde dabei auf einen Super Heavy Booster montiert. Die Hauptstufe der Rakete wurde zuvor mit 29 Raptor-Triebwerken ausgestattet.

Höher als alle anderen

Firmengründer Elon Musk teilte per Twitter mit, es sei "ein wahr gewordener Traum", die Rakete nun in seiner vollständigen Form zu sehen. Das Gesamtkonstrukt hat eine Höhe von 120 Meter. Wie Gizmodo berichtet, übertrifft die Rakete samt Starship damit sowohl die Saturn-V-Rakete der Apollo-Missionen in den 1960er- und 70er-Jahren, als auch die SLS-Rakete der NASA, die künftig wieder Menschen zum Mond transportieren soll.