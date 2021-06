SpaceX will in Kürze mit dem Starship in den Orbit fliegen

Bereits in wenigen Wochen soll die Rakete ihre bisher größte Reise antreten. Viele Prototypen sind bisher aber explodiert.

SpaceX könnte seine Starship-Rakete in Kürze in den Orbit fliegen. Das Unternehmen arbeitet laut dem US-Sender CNBC auf einen Start bereits im Juli hin. Dem aktuellen Plan zufolge soll die Riesenrakete von Boca Chica in Texas starten. Der Heavy-Booster-Antrieb soll nach drei Minuten über dem Golf von Mexico abgeworfen werden.

Flug in 116 Kilometer Höhe

Nach der Trennung von der ersten Raketenstufe soll Starship weiter in den Orbit fliegen, um schließlich in der Nähe von Hawaii nach gut 90 Minuten eine Wasserlandung zu versuchen. Den Antrag auf den Flug hatte SpaceX bereits im Mai gestellt. Damals war noch davon ausgegangen worden, dass der Flug erst Anfang 2022 stattfinden wird.