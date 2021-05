SpaceX-Rakete zum 10. Mal wiederverwendet

Am Sonntag startete eine Falcon-9-Rakete mit 60 Starlink-Satelliten an Bord. Sie flog bereits zum 10. Mal ins All.

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine neue Bestmarke bei der Wiederverwertung einer seiner Raketen aufgestellt. Die Falcon 9, die am Sonntag erfolgreich 60 Starlink-Satelliten in den Orbit brachte, wurde bereits zum 10. Mal für einen Weltraumflug verwendet.

1500 Starlink-Satelliten im Orbit

Der Flug der Falcon-9-Rakete, der ihr Veteranenstatus an einigen Rußspuren an der Außenhülle anzusehen ist, verlief plangemäß. Neun Minuten nach dem Start landete die Rakete selbstständig auf der schwimmenden Plattform "Just Read the Instructions". Mit den 60 transportierten Maschinen ist die Starlink-Flotte nun auf 1500 Satelliten im Orbit angewachsen. Starlink-Internetanschlüsse sind seit dem Wochenende auch in Österreich verfügbar.