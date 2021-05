Dogecoin stürzt während Elon Musks TV-Auftritt ab

Der Tesla-CEO übernahm am Samstagabend die Rolle des Moderators bei der Kult-Comedy-Sendung. Viele hatten ein Kursfeuerwerk von Dogecoin erwartet.

Am Samstagabend hat Tesla-Chef Elon Musk die US-Kult-Comedy-Sendung Saturday Night Live (SNL) moderiert. Den Auftritt haben nicht nur viele Tesla-Fans heiß erwartet. Auch Investor*innen in die Spaß-Kryptowährung Dogecoin haben gehofft, dass sich Musk zu einigen Äußerungen hinreißen lässt, die den Kurs in die Höhe treiben.

Musk zählt als einer der populärsten Unterstützer von Dogecoin und hat in der Vergangenheit bereits mehrmals für Kurssprünge gesorgt. Und auch vor dem SNL-Auftritt machte er entsprechende Anspielungen.