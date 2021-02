US-Börsenaufsicht untersucht Elon Musks Dogecoin-Tweets

Anfang Februar stieg die Spaß-Kryptowährung Dogecoin auf ein Rekordhoch. Ein Mitgrund dafür dürften einige Tweets von Tesla-Chef Elon Musk gewesen sein. Mehrfach hat er sich - mehr oder weniger humoristisch - zu Dogecoin geäußert. Am 28. Jänner hatte er ein imitiertes “Dogue”-Magazin-Cover auf Twitter geteilt.

Nun könnte Musk deswegen Probleme mit der Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission SEC bekommen. Das berichtet der Finanznachrichtenservice First Squawk. Höchstwahrscheinlich wollen die Behörden überprüfen, ob sich Musk dadurch in irgendeiner Form bereichert haben könnte.