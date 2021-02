Elon Musk schwärmt von Cyberpunk 2077, Aktienkurs steigt

Ein Tweet des Unternehmers ließ die Aktie von Cyberpunk-Entwickler CD Projekt in die Höhe schießen.

Das Drama und der Hype rund um Cyberpunk 2077 gingen auch an Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk nicht vorbei. Zuletzt spielte er via Twitter auf den Umstand an, dass der Fehlerbehebungs-Patch 1.1. selbst einen Fehler aufwies und einen Hotfix benötigte.

“Bei Cyberpunk haben sogar die Hotfixes buchstäblich Hotfixes, aber… ein großartiges Spiel”, schrieb Musk vergangene Woche auf Twitter.