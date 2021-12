Loch in der ISS: Russland droht NASA-Astronautin zu verklagen

Wer ist Schuld an einem Loch in der Raumkapsel Sojus MS-09? Darum dreht sich die Frage, die sich die russische Raumfahrtagentur Roskosmos stellt. Sie beschuldigen eine NASA-Astronautin und wollen diese nun sogar offiziell verklagen, wie Ars Technica berichtet.



In der Sojus MS-09 wurde ein kleines Leck entdeckt, als sie an der Raumstation ISS angedockt war. Das Loch konnte noch im Weltraum provisorisch abgedichtet werden. Wäre das nicht passiert, hätte die ISS in 2 Wochen die komplette Luft verloren.

Die russischen Astronauten konnten mit der so geflickten Kapsel später wieder zur Erde zurückfliegen. Doch nun geht es offensichtlich um die Schuldfrage. Wie ist das Loch zustande gekommen? Russland beschuldigt die NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellor. Sie soll das Loch gebohrt haben, um eine Rückkehr zur Erde zu erzwingen.