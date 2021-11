Start der DART-Mission: NASA-Sonde nimmt Asteroiden ins Visier

Der Plan erinnert an die Handlung des Hollywood-Katastrophenfilms „ Armageddon “: Einen Asteroiden vom Himmel schießen, um die Welt vor einem katastrophalen Einschlag zu bewahren. Die US-amerikanische Weltraumorganisation NASA hat genau das vor. Mit zwei entscheidenden Unterschieden. Erstens: Actionheld Bruce Willis ist nicht mit an Bord, denn die Sonde, die den Himmelskörper treffen soll, ist unbemannt. Zweitens: Das Zielobjekt, das Asteroidenpaar Didymos und Dimorphos , rast gar nicht auf die Erde zu. Die 290 Millionen Euro teure Mission, die am Mittwoch in Kalifornien startet, ist nur ein Testlauf für ein planetares Verteidigungssystem. Sie soll zeigen, ob es möglich ist, die Flugbahn eines Asteroiden so zu verändern, dass der Felsbrocken im Ernstfall an der Erde vorbeizieht.

Aufprall der Sonde ist keine Gefahr

Eine Trägerrakete von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, bringt die DART-Raumsonde ins All. Im Orbit angekommen, beginnt DART seine rund 12-monatige Reise zum Asteroiden Dimorphos, eine Art Mond, der um den größeren Asteroiden Didymos kreist. Ende September 2022 soll DART schließlich in Dimorphos krachen. Und so seine Umlaufbahn minimal verändern. Zu sehen ist der Raketenstart im NASA-Livestream am Mittwoch um 7:21 Uhr.

Der kleinere Asteroid Dimorphos ist in etwa so groß wie die Cheopspyramide von Gizeh. Das entspricht der Größe jener Asteroiden, die für die Erde die wahrscheinlichste Bedrohung darstellen. „Der Asteroid ist daher ein perfektes Versuchsfeld, um herauszufinden, ob ein absichtlicher Zusammenstoß mit einer Raumsonde dessen Kurs ändern kann“, heißt es seitens der NASA. Eine Bedrohung für die Erde entstehe dadurch nicht. „Die Mission ist so angelegt, dass der Asteroid auch nach dem Einschlag keine Gefahr darstellt“, sagt Koschny.