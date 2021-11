Boeing baut 300-Kilowatt-Laserwaffe für die US-Armee

Die US-Armee hat ein Team von Ingenieuren von Boeing und General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) den Auftrag erteilt, eine 300-Kilowatt-Laserwafffe zu entwickeln, berichtet DefenseNews.

Das Waffensystem soll aus der Lasertechnologie von GA-EMS und Boeing-Präzisionserfassungs- und Tracking-Software bestehen. Ein Prototyp soll vor dem Rapid Capabilities and Critical Technologies Office der Armee präsentiert werden, heißt es.

„Größer als alles, das bisher zum Einsatz kam“

Das System werde eine tödliche Leistung erzeugen, die größer sei als alles, was bisher im Einsatz gewesen sei, wird GA-EMS-Vorstand Scott Forney in einer Aussendung zitiert. Zum Einsatz kommen dabei zwei Laserköpfe in „einem sehr kompakten und leichten Gehäuse“ sowie fortschrittliche Sensoren.

Boeing und GA-EMS hatten sich im vergangenen Jahr zusammengetan, um Hochenergielaser zu entwickeln. Damals war von einem 100-kW-Laser die Rede, der auf 250 kW skaliert werden könne. Die Waffe sollte als eigenständiges System oder in Bodenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen integriert eingesetzt werden können.