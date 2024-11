28.11.2024

Der futuristische Jet soll in 2 Stunden von Peking nach New York fliegen können.

Das chinesische Unternehmen Space Transportation hat ziemlich hochtrabende Pläne. Es will in nicht allzu ferner Zukunft das Reisen mit Hyperschallgeschwindigkeit realisieren. Bereits 2031 soll ein Jet die Passagiere mit mehr als Mach 5 an den Rand des Weltraums bringen. Das Unternehmen, das auch als Lingkong Tianxing Technology bekannt ist, vermeldet jetzt mehrere wichtige Schritte auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel. Ende Oktober wurde der Prototyp Yunxing erfolgreich getestet und auf der Space Tech Expo Europe in Bremen wurde der Überschalljet Cuantianhou vorgestellt.

Eine Kopie der SR-71 Blackbird Das Design des Cuantianhou, das übersetzt "Fliegender Affe" bedeutet, erinnert frappierend an die legendäre SR-71 Blackbird von Lockheed. Ähnlichkeiten bei der Linienführung sind nicht abzustreiten. Auch die Tragflächen sowie die Position der Triebwerke sind der Blackbird ziemlich ähnlich.

Die SR-71 Blackbird © USAF / Judson Brohmer

Die SR-71 wurde in der Zeit des Kalten Krieges von den USA als Aufklärungsflugzeug eingesetzt. Die Blackbird gilt als das bislang schnellste Flugzeug der Welt. 1976 erreichte sie eine Geschwindigkeit von Mach 3,3. ➤ Mehr lesen: Das sind die schnellsten Flugzeuge der Welt

Der Yunxing-Überschalljet Space Transportation will diesen Rekord schlagen. Der verkleinerte Yunxing-Prototyp, der Ende Oktober geflogen ist, soll später einen Speed von bis zu Mach 4 zustande bringen. Welche Geschwindigkeit bei dem Testflug im Oktober erreicht wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein seriennaher Yunxing-Überschalljet soll 2027 erstmals abheben und Platz für 50 Passagiere bieten. Wann die ersten kommerziellen Flüge stattfinden sollen, lässt Space Transportation offen.

Das Unternehmen will mit der Maschine Mach 5 erreichen und damit die Strecke von Peking nach New York in ungefähr 2 Stunden bewältigen. "Eine große Herausforderung ist die Technologie und eine weitere große Herausforderung sind die Regulierungen der Luftfahrt der verschiedenen Länder", erklärt Fan Deng gegenüber SpaceNews erklärt. ➤ Mehr lesen: China enthüllt Space Shuttle Der Cuantianhou-Jet Der Cuantianhou-Jet, der in Bremen präsentiert wurde, ist 11,8 Meter lang, hat eine Flügelspannweite von 4,4 Meter und wiegt beim Start rund 4.500 Kilogramm. Es soll 3.000 Kilometer weit kommen und in einer Höhe von ungefähr 20 Kilometer unterwegs sein. Es sei geplant, dass der Erstflug des Cuantianhou bereits im kommenden Jahr über die Bühne geht. Der "Fliegende Affe" soll dann permanent weiterentwickelt werden. Bei der finalen Version, deren Erstflug 2031 angepeilt wird, soll es sich schließlich um ein Space-Plane handeln, das bis an den Rand des Weltraums vorstoßen soll.

Chinas Überschall-Jet Cuantianhou © Space Transportation

Autonomes Space-Plane Was damit konkret gemeint ist, hat Fan Deng nicht erläutert. Für ein Space-Plane wäre jedenfalls eine deutlich größere Flughöhe notwendig. Das Weltall beginnt erst ab der fiktiven Kármán-Linie, die 100 Kilometer über dem Meeresspiegel liegt. Der Jet werde keine Piloten benötigen, sagt der Space-Transportation-Chef. Starts, Landungen und Reiseflug sollen vollständig autonom über die Bühne gehen. Es sollen nur 2 Passagiere transportiert werden können. ➤ Mehr lesen: Chinesische Erfindung verdoppelt die Effizienz von Jet-Nachbrennern

Cuantianhou © Space Transportation