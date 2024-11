Black Friday bei Amazon: 10 Geräte, die ihr nicht braucht, aber haben wollt

29.11.2024

Vakuumieren, etikettieren und trainieren: Das Fehlkaufpotenzial ist am Black Friday hoch. Diese Geräte könnten dazu verleiten.

Der Black Friday ist auch der Tag des Fehlkaufs. Ein Produkt, das wahnsinnig praktisch klingt, von einer rosigen Zukunft der täglichen Nutzung träumen lässt oder zumindest großartige Unterhaltung garantiert, landet schnell im Warenkorb. Kaum ist es im Besitz, verstaubt es. Wir haben in den Black-Friday-Angeboten nach solchen Geräten gesucht. Ob wir euch damit warnen oder verführen wollen, liegt im Auge des Betrachters. ➤ Mehr lesen: Black Friday Woche bei Amazon: 5 Tech-Angebote unter 20 Euro 1. Vakuumiergerät Natürlich ist ein Vakuumierer praktisch, wenn man häufig kocht und Reste haltbar machen will. Schließlich wollte man auch schon immer Sous-vide-Garen und Steaks lassen sich so auch viel besser marinieren. Wer genug Platz und Motivation dafür hat, hat sicherlich seine Freude daran, sämtliche Mahlzeiten in der 6,8-Liter-Kammer zu vakuumieren. Das Wevac-Vakuumiergerät kostet bei Amazon 483,23 Euro statt 604,03 Euro.

Wevac Vakuumierergerät © Wevac / Amazon

2. Laser-Graviermaschine Damit lässt sich alles gravieren: Holz, Metall, Stoff, Acryl, Keramik, Leder und sogar Lebensmittel. Weiche Materialien lassen sich auch zuschneiden. Alles kann man mit Namen, Blumen, Tieren und sonstigen Designs verzieren und seine Familie und Freunde mit Geschenken beglücken. Bedient wird die Maschine über die zugehörige Software mit Vorlagen. Die xTool M1 Graviermaschine gibt es derzeit bei Amazon für 941,84 Euro statt 1.108,24 Euro.

xTool M1 mit Air Assist Laser Graviermaschine © xTool / Amazon

3. Ultraschallreinigungsgerät Versteht uns nicht falsch - natürlich ist so ein Reinigungsgerät praktisch. Allerdings stellt sich die Frage, ob man wirklich den 6-Liter-Behälter braucht, um dafür (wie auf den Produktbildern) gelegentlich eine Rasierklinge und eine Brille zu reinigen. Wahrscheinlich wird ein kleineres und günstigeres Gerät für den Hausgebrauch reichen - das ist dann aber wahrscheinlich nicht schwarz und damit gleich weniger cool. Das Creworks Ultraschallreinigungsgerät (6 Liter) bekommt man bei Amazon für 145,20 Euro statt 171,42 Euro.

CREWORKS Ultraschallreinigungsgerät © Creworks / Amazon

4. Spiele-Tisch Der Arcade1Up-Gaming Table ist ein 32 Zoll großer Touchscreen, auf dem virtuelle Gesellschaftsspiele laufen. Mit bis zu 6 Spielern kann lassen sich darauf Monopoly, Schiffe versenken und 4 gewinnt spielen. Wenn man ihn nicht verwendet, ist er ein Couchtisch. Der Arcade1Up INFINITY GAME TABLE 32” kostet bei Amazon für 1.048,73 Euro statt 1.310,92 Euro. Darum könnte man auch einen schönen Couchtisch und einen ganzen Haufen Brettspiele kaufen.

Arcade1Up INFINITY GAME TABLE 32” © Arcade1Up / Amazon

5. Etikettendrucker Wer gerne all seine Besitztümer beschriftet, kann beim Nelko Etikettendrucker zugreifen. Er ist sogar tragbar, dem Beschriften mit selbstklebenden Etiketten auf Reisen steht also nichts im Weg. Der Nelko Etikettendrucker kostet bei Amazon jetzt 25,70 Euro statt 52,43 Euro.

Nelko Etikettendrucker © Nelko / Amazon

6. Audio-Gästebuch Dieses Retro-Telefon zeichnet Stimmen auf und soll zu einer Art Gästebuch-Ersatz werden. Für "Partys, Hochzeiten, Geburtstage, Geständnisse" soll sich das Gag-Telefon eignen. Die Sprachnachrichten werden auf einer SD-Karte gespeichert. Das RDYMONKEY Audio-Gästebuch kostet bei Amazon 121 Euro statt 151,25 Euro.

RDYMONKEY Audio-Gästebuch © RDYMONKEY

7. Popcorn-Maschine Popcorn wie im Kino und das auch noch im 50er-Jahre-Design. Natürlich könnte man Popcorn auch in einem Topf oder in der Mikrowelle machen. Aber das sieht nicht so hübsch aus wie diese Maschine. Sie macht dann also zumindest eine gute Figur, wenn sie in der Küche verstaubt. Die Salco Coca-Cola Popcornmaschine kostet bei Amazon 79,92 Euro statt 99,96 Euro.

Salco Coca-Cola Popcornmaschine © Salco / Amazon

8. Fensterputz-Roboter Sind wir mal ehrlich, niemand mag Fensterputzen. Warum also nicht einen Roboter nutzen, der das erledigt? Wahrscheinlich, weil die Geräte noch recht umständlich zu benutzen sind, braucht man doch bei den besseren Modellen eine Kabelverbindung zu einer Box am Boden. Gerade bei Fenstern, an die man sonst schwer herankommt, kann ein Fensterputzroboter dennoch praktisch sein - wenn man nicht zu faul zu Auf- und Abbauen ist. Der ECOVACS WINBOT W2 Omni Fensterputzroboter kostet bei Amazon 518,32 Euro statt 604,03 Euro.

ECOVACS WINBOT W2 Omni Fensterputzroboter © ECOVACS / Amazon

9. Muskeltrainer Wer pumpen will, ohne dafür ins Fitnessstudio zu gehen, findet bei Amazon eine riesige Auswahl an Trainingsgeräten. Der LEJIEYIN Power Twister sieht z.B. aus wie eine Gartenschere (oder ein riesiger Nussknacker) und verspricht eine gestählte Brust und Training für Arme und Rücken mit 10 bis 200 kg. Das eigentliche Highlight an dem Ding sind die zusammengestümperten Produktbilder. Der LEJIEYIN Power Twister kostet bei Amazon 33,85 Euro statt 39,31 Euro.

LEJIEYIN Power Twister © LEJIEYIN / Amazon

10. Massagesessel Solche Massagesessel kennt man hauptsächlich von Flughäfen oder Einkaufzentren. Er könnte aber auch im Wohnzimmer Ganzkörpermassagen inklusive beheizter Sitze möglich machen - wenn man genug Geld und Platz dafür hat. Der ROTAI Massagesessel kostet bei Amazon 1.371,42 Euro statt 1.714,24 Euro.

ROTAI Massagesessel © ROTAI / Amazon