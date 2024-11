Black Friday bei Amazon: 10 Schrottwichtel-Geschenke unter 10 Euro

Einweghandschuhe 100 Stück

Bei der Übergabe dieses Geschenks müsst ihr der oder dem Gegenüber mit den Worten “ich weiß, dass du sie brauchst” in die Augen schauen. Wofür, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Doch auch für den Alltagseinsatz sind Einweghandschuhe praktisch. Etwa zum Putzen oder in der Küche. Also ganz so fragwürdig oder sinnlos ist dieser Schrottwichtel-Tipp gar nicht.

Hier gibt es 100 Stück der ARNOMED Einweghandschuhe (auf die Größe achten).