Revolutionärer Propeller macht Drohnen viel leiser

Die neue Form macht Drohnen nur halb so laut und gibt ihnen gleichzeitig mehr Schub.

Multicopter-Drohnen sind nervig – selbst dann, wenn man nicht das Beobachtungsziel ihrer Kameras ist. Schuld daran ist das laute, hochfrequente Geräusch. Entspannt den Urlaub genießen ist schwierig, wenn man gemütlich am See liegen will, aber ein Tourist mit seiner Drohne Luftaufnahmen des Panoramas macht.

Nicht nur Menschen, auch Tiere fühlen sich durch das Geräusch gestört. Das ist problematisch, da Drohnen immer häufiger für Forschungszwecke, die Land- und Forstwirtschaft und auch von Behörden eingesetzt werden. Eine Lösung für dieses Problem könnte im Lincoln Laboratory des MIT gefunden worden sein.

Ringförmiger Propeller

Dort entstand ein toroidaler Propeller – also in der Form eines Rings, berichtet New Atlas. Die Form erinnert ein wenig wie eine 8, die auf den ersten Blick seltsam deformiert erscheint.