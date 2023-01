Ukraine bestellt mehr als 100 Drohnen von deutschem Start-up

Die in München produzierten Drohnen kosten knapp 200.000 Euro pro Stück und werden vom Bund finanziert.

Dank ihrer Kipprotoren können die Drohnen senkrecht starten und landen. Ihr Gewicht beträgt rund 7,5 Kilogramm, ihre Spannweite liegt bei 2,8 Meter, der Rumpf ist 1,6 Meter lang. Auseinandergebaut können die Flugzeuge von einer Person in einem Rucksack getragen werden.

Die Flügel der Drohne können ebenso abgebaut und mit separaten Rotoraufsätzen ergänzt werden. So entsteht ein Helikopter mit 3 Rotoren, der etwa für Einsätze in Häuserschluchten geeignet ist.

Drohnen zur Kartografierung und für das Militär

Quantum Systems arbeitet bereits an der nächsten Generation ihrer Vector-Drohnen. Die Flugzeuge sollen mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden, die den Pilot*innen hilft, Objekte länger zu beobachten. Im Oktober 2022 stieg außerdem der Investor Peter Thiel und der Risikokapitalgeber Project A mit 17,5 Millionen Dollar beim Unternehmen ein.

Bisher wurden die Drohnen des Unternehmens hauptsächlich bei Kartografierungsprojekten in Nordsumatra, Ghana und Florida sowie in Norwegen und Neuseeland eingesetzt. Auch die Strabag nutze in Deutschland die Drohnen, um Straßenbauprojekte zu prüfen.