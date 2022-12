Russische Flughäfen wurden mit 40 Jahre alten Drohnen angegriffen

Die Tu-141 Strizh, auch Mauersegler genannt, wurden in den späten 1970er- bis 1980er-Jahren von sowjetischen Streitkräften in den Dienst gestellt. 142 Stück wurden von 1979 bis 1989 gebaut. Ihre Hauptaufgabe sind Aufklärungsflüge . Die Ukraine scheint jetzt einen Weg gefunden zu haben, sie mit Sprengköpfen auszustatten sowie die Präzision der Drohnen zu erhöhen.

Das unbemannte Flugzeug wurde 1989 außer Dienst gestellt, die die ukrainische Arme hat es aber 2014 reaktiviert. In diesem Jahr annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim.

Im aktuellen Konflikt sorgte sie schon einmal für Aufsehen. Am 10. März 2022 stürzte eine Tu-141 auf die kroatische Hauptstadt Zagreb ab, wobei es zu keinen Verletzten kam. Wie kroatische Untersuchungen ergaben, soll die Drohne aus der Ukraine gestartet worden sein. Vermutlich wurde sie von der Ukraine gestartet und kam vom Kurs ab - laut kroatischen Untersuchungen hatte auch die einen improvisierten Sprengkopf an Bord.

Das Dart-ähnliche Luftfahrzeug hat eine Maximalgeschwindigkeit von 1.100 km/h und eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometern. Sofern sie nicht abgeschossen wird, landet die Tu-141 mithilfe eines Fallschirms und kann so nach dem Einsatz geborgen werden.

Drohnen in niedriger Höhe unterwegs

Laut des Statements des russischen Verteidigungsministeriums war die Drohne in einer niedrigen Höhe unterwegs, als sie von einem Luftabwehrsystem abgefangen wurde. Wie die offizielle Aussendung angibt, wird das russische Bombardement auf die Ukraine dadurch nicht gestört.

Mikhail Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij, spielte am Montag auf Twitter auf den Angriff an. “Wenn etwas in den Luftraum anderer Länder geschossen wird, kehren früher oder später unbekannte Flugobjekte wieder zum Ausgangspunkt zurück”, schrieb er in einem Tweet.