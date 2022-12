Futuristisches Flugzeug sieht wie Raumschiff aus Star Wars aus

Das US-amerikanische Start-up Aura Aerospace aus Kalifornien hat ein Konzept eines Flugzeugs präsentiert, das an das Star-Wars-Raumschiff "Exekutor" von Darth Vader erinnert.

Das futuristische Fluggerät soll sowohl elektrisch als auch konventionell betrieben werden. Die konventionellen Triebwerke sollen dabei mit klimaneutralem Kerosin, das als Sustainable Aviation Fuel (SAF) bezeichnet wird, betrieben werden.

Tragflächen im Horizontalflug ausgeklappt

Das Besondere an dem Design sind die hochgeklappten Tragflächen. In diesem Zustand beläuft sich die Spannweite des Fluggeräts auf 8 Meter. Der Ranger kann senkrecht starten und landen und könnte dadurch nicht nur von Flughäfen aus, sondern etwa auch in Innenstädten von den Hausdächern starten und landen. Bis zu 5 Passagier*innen können mitfliegen.