Hybridflugzeug mit Turbine im Frachtraum

Bei der Verbrennung von Kerosin setzen Flugzeuge Schadstoffe wie Stickoxide (NOx) frei, die in hohen Luftschichten unter anderem Ozon verursachen. Das wiederum hemmt die Wärmeabstrahlung von der Erde und treibt die Klimaerwärmung voran.

Doch auch der Mensch kann gesundheitliche Schäden erleiden, die durch die globale Luftfahrt ausgelöst werden. Laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist sie für 16.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Unter anderem verursachen Stickoxide Asthma oder kardiovaskuläre Erkrankungen. Diese negativen Auswirkungen wollen die MIT-Forscher mit ihrem Konzept zu einem neuartigen Hybridelektroflugzeug künftig verhindern.

Abgasreinigung

Bei diesem wird die Turbine in den Frachtraum verlagert und mit einem Generator gekoppelt, der Strom für die Motoren erzeugt. Mithilfe eines Katalysators und der Beifügung einer Harnstofflösung in den Abgasstrom werden Schadstoffe wie Stickoxide in Substanzen zerlegt, die unbedenklich sind. Die Idee basiert auf modernen Abgasreinigungssystemen für Dieselfahrzeuge.