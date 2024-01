Hat Nordkorea jetzt amerikanische Drohnen? Das steckt dahinter

Derzeit sorgen Bilder in Online-Netzwerken für Aufsehen. Sie zeigen den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un bei einer Militärinspektion. Neben ihm ist etwas, was sehr stark nach den US-Drohnen RQ-4 Global Hawk von Northrop Grumman und der MQ-9 Reaper von General Atomics aussieht.

Das schürte Gerüchte, dass die nordkoreanische Armee diese Drohnen erbeutet oder durch Bestechung erhalten hat - angeblich von US-Stützpunkten in Japan. Aber hat Nordkorea tatsächlich US-Drohnen in die Finger bekommen?

Nein, denn es handelt es sich hierbei um nordkoreanische Kopien der markanten Fluggeräte. Die RQ-4-Kopie hört laut einem Bericht bei The Drive auf die Bezeichnung Saetbyol-4. Das MQ-9-Lookalike heißt Saetbyol-9. Nicht nur das Design ist also frech kopiert - sogar die Namen sind an den US-Originalen angelehnt.

Offiziell steht Saetbyol für “Morgenstern”. Nordkoreanische Staatsmedien beschreiben die Saetbyol-4 als “strategische Aufklärungsdrohne” und die Saetbyol-9 als “Mehrzweck-Angriffsdrohne”.