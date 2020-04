Ein Flugtaxi zum Preis eines Mittelklassewagens

Erster Prototyp im nächsten Jahr

Ein erster Prototyp der Salzburger Manndrohne soll in einem Jahr verfügbar sein. Ziel sei es zunächst, dass sie eine halbe Stunde fliegen könne und bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h eine Reichweite von rund 50 Kilometer haben, sagt Greil. Er geht davon aus, dass die meisten Flüge mit solchen Lufttaxis unter 15 Kilometer ausmachen und zwischen 8 bis 10 Minuten dauern werden.

Anders als Modelle von Unternehmen, die ebenfalls an Flugtaxis arbeiten, wird das Fluggerät des Salzburger Start-ups nicht Platz für zwei oder mehrere, sondern nur für eine Person bieten. Auch die durchschnittliche Belegung von PKWs liege seit Jahrzehnten bei 1,1 bis 1,2 Personen, rechnet Greil vor. Mit solchen Flugtaxis seien die Fahrgäste aber nicht mit 2 Tonnen schweren Fahrzeugen unterwegs, sondern mit einem Fluggerät, das nur 200 Kilogramm wiege und mit unter 65 dB(A) deutlich leiser als ein Auto sei. Das sei auch wesentlich ressourcenschonender. Wenn man fliege, brauche man de facto fast keine Infrastruktur.

Übereinanderliegende Rotorblätter

Warum kann man so viel günstiger produzieren als die Konkurrenz? Viele Mitbewerber würden auf Multicoptersysteme mit 8 bis 18 Rotoren setzen, erläutert Greil. Das brauche mehr Energie und sei wesentlich aufwändiger. "Wir orientieren uns an dem, was sich bewährt hat, nämlich am Helikopter." Angetrieben sollen die Drohnen des Start-ups von zwei übereinanderliegenden Rotoren mit einem Durchmesser von 4,5 Metern werden. Die Kabine hängt darunter. Dadurch brauche man deutlich weniger Leistung, um eine gewisse Masse heben zu können, sagt Greil: "Genau so, wie es im Prinzip Leonardo da Vinci vor 500 Jahren gezeichnet hat."

Weitere technische Details zu den Fluggeräten will der Gründer nicht nennen. Auch Bilder oder Entwürfe der Drohnen will das Start-up noch nicht zeigen. "Um die Mitbewerber nicht mit der Nase darauf zu stoßen", sagt der ehemalige Automobilmanager. Andere Hersteller würden wissen, was sie für Probleme haben und auch die Grenzen ihrer Konzepte kennen.

Fliegen sollen die Drohnen nicht autonom, wie in vielen Konzepten anderer Anbieter. Sie sollen eine vorgegebene Route aber automatisch zurücklegen. Auch heute würden Piloten manuell einen Flugplan erstellen und ihn an die Luftfahrtaufsicht übermitteln, erläutert Greil. "Bei uns geschieht das eben automatisch, nachdem der Flug über eine App gebucht wurde." Piloten im Fluggerät sind auch bei dem Salzburger Start-up nicht vorgesehen.