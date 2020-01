"Flugtaxis zu nutzen wird billiger, als das eigene Auto zu fahren"

Regulatorisch sind noch viele Fragen offen. Wo rechnen Sie zuerst mit Freigaben?

Wir haben sehr großen Erfolg in Neuseeland, wo wir sehr eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 3 Jahren ein Lufttaxisystem zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten auch in den USA mit der Luftfahrtbehörde sehr eng zusammen und wollen dort das gleiche machen. Dort wird es eher 5 bis 7 Jahre dauern.

Wie sieht es in Europa aus?

Deutschland hat mit Lilium und Volocopter 2 sehr starke Unternehmen auf dem Gebiet. Ich bin mit europäischen Gegebenheiten nicht so vertraut. Ich weiß aber, dass es in der Schweiz großes Interesse gibt.

Sie gelten als Pionier bei selbstfahrenden Autos und haben die Google-Fahrzeuge (heute Waymo) entwickelt. Wo stehen wir mit autonomen Autos?

In den USA gibt es eine Reihe von Firmen, die im Testeinsatzbereich eine extrem große Zuverlässigkeit bewiesen haben. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren tatsächlich kommerzielle Systeme mit selbstfahrenden Autos zur Verfügung stehen werden.