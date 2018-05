Flugtaxis in Europa: Großes Potenzial, aber keine Starterlaubnis

Flexibilität

Dass Flugtaxis kommen werden, ist für Robert Machtlinger, CEO des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC, keine Frage: "In größeren Städten gibt es einen Bedarf an schnellem, leistbarem Transport. Flugtaxis werden Teil der zukünftigen Mobilität." Sein Unternehmen werde von dem Trend profitieren, ist Machtlinger überzeugt. FACC ist auf Flugzeugbauteile aus leichtem Kunststoff spezialisiert. "Am Beispiel des wenig gefragten Airbus A380 sieht man, dass es eine Grenze bei der Rentabilität eines Transports so vieler Menschen gibt. Das ist das Gegenteil von Flexibilität." In Zukunft sollen eher Transporte zwischen einer Vielzahl an Destinationen, dafür aber mit weniger Passagieren, erfolgreich sein. Eine große Herausforderung ist dabei die Verknüpfung der Verkehrsmittel. Flugtaxis könnten hier ein zusätzliches Angebot darstellen.

Regulierung als Hürde

Das autonome Fliegen über dicht besiedeltem Gebiet ist heute aus regulatorischer Sicht noch undenkbar. Hier eine Veränderung zu bewirken, wird viel Zeit in Anspruch nehmen, darüber sind sich die Diskussionsteilnehmer einig. Lelann: "Die Zertifizierung ist die schwierigste Hürde." Derzeit fehle es laut dem Flugtaxi-Entwickler meist noch an einer gesetzlichen Definition. "Es gibt Flugzeuge, Helikopter und Drohnen, aber keine VTOL-Fluggeräte (vertical take-off and landing) für Passagiere. Europa braucht dringend Regeln für Flugtaxis."

In Dubai wurde bereits im vergangenen Jahr ein Testbetrieb für Flugtaxis gestartet. Viele Flugtaxi-Entwickler schätzen diese Möglichkeit sehr. Lelann: "Dubai ist ein beliebter Testort, weil der lokale Scheich Flugtaxis super findet und Taxis auf der Straße künftig teilweise dadurch ersetzen will. Wenn wir in Europa zu lange mit Regulationen warten, werden wir von anderen Regionen überholt." Auch FACC-Chef Machtlinger plädiert dafür, schnell gesetzliche Rahmenbedingungen für den Bereich Lufttaxis zu schaffen. "Wir müssen da am Ball bleiben. Der Bereich ist interessant. Für österreichische Unternehmen ist es wichtig, innovativ zu bleiben und neue Technologien bereitzustellen."

Schiebel hat in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Staat als Innovationstreiber gemacht, schildert Schiebel-Cheftechniker Chris Day: "Die Regulatoren in Österreich haben uns sehr unterstützt. Das ist ein großer Vorteil, den viele andere Länder nicht haben. Ich glaube fest daran, dass Österreich auch ein Treiber am Flugtaxi-Markt sein kann."