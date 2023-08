Tesla trollt Toyota mit einem getarnten Cybertruck

Auf der Straße in Kalifornien wurde ein Tesla Cybertruck gesichtet. Das ist jetzt nicht mehr ganz so besonders, schließlich testet Tesla seit Mitte 2022 verstärkt seinen E-Pick-up in der Öffentlichkeit.

Allerdings wurde dieser Cybertruck verkleidet – als Toyota. Im Cybertruck-Ownersclub-Forum wurden Videos und Fotos der Sichtung gepostet.