Video zeigt ausgebrannte Ford F-150 Lightnings

Ein neues Video des Nachrichtensenders CNBC zeigt nun ein Feuer am Ford Standord in Dearborn, Michigan. Ein F-150 Lightning begann beim Laden zu brennen. Die Flammen breiteten sich dann auf 2 danebenstehende Fahrzeuge aus.

Schwierig zu löschen

Im Video wurde Bildmaterial aus verschiedenen Quellen verwendet. So sind Videos der Bodycams der Polizisten zu sehen, die zur Brandstelle gerufen wurden. Außerdem zeigt CNBC Fotos, die über den sogenannten "Freedom of Information Act" öffentlich wurden. Unter diesem Informationsfreiheit-Gesetz sind staatliche Behörden in den USA verpflichtet, Informationen wie Bildmaterial freizugeben.

Die Bilder zeigen das verheerende Ausmaß des Brandes, die 3 Fahrzeuge sind zerstört. Elektroautos zu löschen ist besonders schwierig, da Brände meist heißer sind als bei Verbrennern und sich auch schneller ausbreiten. Zudem können sich Batterien auch lange Zeit später wieder entzünden. Daher gibt es spezielle Wassercontainer, in die Fahrzeuge tagelang getaucht werden.