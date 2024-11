Neue Beschichtung macht Chinas Stealth-Fighter völlig “unsichtbar”

Das sogenannte Metamaterial "schluckt" Radarstrahlung eines bestimmten Frequenzbereichs und wandelt sie in Wärme um.

Wer von Radarsystemen weitestgehend unerkannt am Himmel unterwegs sein will, kommt um einen Tarnkappen-Jet nicht herum. Die Flugzeuge sind darauf ausgerichtet, dass sie Radarsignale möglichst wenig reflektieren bzw. die Signale in unterschiedliche Richtungen zerstreuen. Das machen sie einerseits durch ihre Form, andererseits durch das Material der Hülle.

Anti-Stealth-Radare

Tarnkappen-Jets sind dabei auf das sogenannte X-Band optimiert. In diesem Frequenzbereich (8-12 GHz) operieren die meisten militärischen Radars - von der Luftraumüberwachung über das Feuerleitradar der Luftabwehr bis zum Radar-Suchkopf von Raketen. Das X-Band bietet aufgrund seiner kurzen Wellenlänge eine hohe Auflösung, weshalb es auch relativ kleine Objekte erkennen kann.