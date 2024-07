Chinas neues Radar kann “10 Hyperschallraketen mit Mach 20 verfolgen”

Bei durchgeführten Tests konnten die Forscher von der chinesischen Universität Tsinghuna zeigen, dass ihr Radar mit 99,7-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, mit welcher Geschwindigkeit eine Rakete fliegt. Laut den Wissenschaftlern hielt man so etwas bisher nicht für möglich.

Radarsysteme werden verwendet, um Flugzeuge, Raketen und andere Objekte in der Luft zu erkennen und zu verfolgen. Dazu schicken sie elektromagnetische Wellen aus, die von Objekten reflektiert werden. Damit können die Geräte sagen, wo sich ein Objekt befindet und wie schnell es sich bewegt.

Forscher aus China haben einen Durchbruch bei Radar-Technologie erzielen können, berichtet South China Morning Post. Ihr neues Radar soll nun dazu in der Lage sein, gleichzeitig 10 Hyperschallraketen präzise zu verfolgen, die mit einer Geschwindigkeit von Mach 20 unterwegs sind.

Das neue Radarsystem soll außerdem sogenannte „False Targets‘“ erkennen und eliminieren können. Das sind Phantombilder, die extrem schnell fliegende Ziele auf Radarschirmen erzeugen.

Bei einem Radarsystem, das Hyperschallraketen erkennen kann, müssen sich Elektronen in extrem hoher Geschwindigkeit bewegen. Deshalb können sogar die Leiterplatten durchbrennen. Die Forscher haben daher einen Laser in ihr System integriert, der die Informationsübertragung in Lichtgeschwindigkeit zwischen zentralen Knotenpunkten erlaubt.

Dem Gerät ist es dadurch möglich, komplexere Mikrowellensignale zu erzeugen, die eine höhere Geschwindigkeit messen können. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Mikrowellen-Photonik-Radar, das so klein ist, dass es in Flugzeuge und Luftabwehrraketen eingebaut werden kann.

Die Lasertechnologie erlaubt es auch, 3 verschiedene Mikrowellen-Bänder gleichzeitig zu senden, wodurch man Ziele genauer erkennen kann. Ein gesondert entwickelter Algorithmus erlaubt es zudem, Störsignale und falsche Ziele zu entfernen, indem er Signale unterschiedlicher Frequenzen vergleicht.

Militärisches Wettrennen zwischen USA und China

Hyperschallwaffen stellen eine größere Herausforderung für Abwehrsysteme dar als ballistische Raketen. Nicht nur sind sie schneller, sie können auch unvorhersagbare Manöver fliegen, die Luftabwehrsysteme überwinden können.

Auch die USA arbeiten daher intensiv an Hyperschall-Waffentechnik. Erst im März wurde Westpazifik eine neue Hyperschallrakete von den USA getestet. Der Test wurde unter einigen Militär-Experten als Säbelrasseln wahrgenommen. Die USA hätten damit gezeigt, dass auch chinesische Küstenstädte mit Hyperschallwaffen angegriffen werden könnten.

